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الجامعة العربية تُدين الاستيطان الإسرائيلي وترفض وصم منظمات أهلية فلسطينية بالإرهاب

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الجامعة العربية تُدين الاستيطان الإسرائيلي وترفض وصم منظمات أهلية فلسطينية بالإرهاب الجامعة العربية تُدين الاستيطان الإسرائيلي وترفض وصم منظمات أهلية فلسطينية بالإرهاب

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أدان مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعلان الإسرائيلية خططاً لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن الحكومة تواصل حزمة من السياسات الخطيرة الهادفة إلى تقليص الوجود الفلسطيني بالضفة والقدس، ومستغرباً صمت المجتمع الدولي على ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات آخرها إجبار فلسطيني على هدم منزل عائلته بنفسه في القدس قبل يومين.

وصرح المصدر بأن إعلان الحكومة الإسرائيلية تصنيف ست منظمات أهلية فلسطينية كمنظماتٍ إرهابية هو ما يُمكن وصفه بالإرهاب، مُضيفاً أن أصواتاً داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها عارضت هذا التصنيف الذي لا يستند لأي أساس، ولا ينبغي أن يُلزم أي طرف في العالم.

وأكد المصدر أن قوى عالمية لم يعد يهمها سوى حماية الحكومة الإسرائيلية من السقوط، متبعة سياسة غض النظر عن كافة جرائمها، مضيفاً أن هذا التوجه لا يعكس خطة أو استراتيجية يمكن العمل بمقتضاها لمنع انفجار الأوضاع في الأراضي المحتلة أو تحقيق التسوية المنشودة، في ظل إمعان الحكومة الإسرائيلية في سياساتها العنصرية والاستيطانية.

المصرى اليوم

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