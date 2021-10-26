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تكثيف التدابير الأمنية في مشاهد أكشن فيلم بروس ويليس ومحمد كريم A Day to Die

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تكثيف التدابير الأمنية في مشاهد أكشن فيلم بروس ويليس ومحمد كريم A Day to Die تكثيف التدابير الأمنية في مشاهد أكشن فيلم بروس ويليس ومحمد كريم A Day to Die

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كثف المخرج ويز ميلير الاحتياطات والتدابير الأمنية، أثناء تصوير مشاهد الأكشن الجديدة بفيلم A Day To Die من بطولة بروس ويليز الفنان حمد كريم، وذلك بالتزامن مع حادث مقتل مصورة فيلم Rust وإصابة المخرج بالخطأ، على يد الممثل أليك بالدوين أثناء تصوير مشهد اطلاق نار والذي دفع العديد من الأفلام التي يتم تصويرها لزيادة الاحتياطات الأمنية واتخاذ تدابير من شأنها عدم تكرار مثل هذا الحادث الآليم الذي صدم صناع السينما في هوليوود، خاصة في ظل التحديات الغير مسبوقة التي تواجه السينما العالمية بسبب .

ووضع صناع A Day to Die تدابير أمنية للاطمئنان على سير عملية تصوير مشاهد الأكشن بسلام دون الوقع في أي خطأ خاصة وأن الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الأكشن الأمريكيه عالية الميزانية وتضم الكثير من مشاهد اطلاق النيران كما هو واضح بصور كواليس الفيلم من استخدام لمسدسات وبنادق في المطاردات، واطلاق نار كثيف والذي تم الاعداد له جيداً من خلال التدريب وأخلاء المناطق التي يتم التصوير فيها من المارة خاصة وأن أغلب المشاهد بوسط المدينة.

الفيلم من المقرر أن تستقبله صالات العرض الأمريكية ودور السينما حول العالم العام المقبل 2022.

فيلم A Day To Die إخراج الأمريكي Wis Miller، تأليف Rab Berry وScott Mallace.

محمد كريم سبق أن قدم فيلم في هوليوود وهو فيلم «A Score To Settle»، الذي يتشارك بطولته مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، والذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي عالميا، وحاليا على منصات الرقمية العالمية، وهو العمل الذي تدور أحداثه الفيلم حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية.

فيلم «A Score To Settle»، من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار.

المصرى اليوم

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