أخبار عاجلة

عبدالله بو حبيب: السعوديون لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة اللبنانية حتى قبل الأزمة -
ضمن المبادرة الرئاسية.. تقديم خدمة صحية لأكثر من 51 ألف سيدة حامل بكفر الشيخ -
«الداخلية» تكشف حقيقة خطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بالإسكندرية -
فريق تنس الطاولة بالتربية والتعليم يفوز ببطولة دوري المصالح الحكومية -
«الأعلى للجامعات» يطلب إلغاء عقوبة حبس للطبيب المخطئ بـ«المسؤولية الطبية» -
احتفالا بمرور عام على افتتاحه.. معرض للصور النادرة بـ«متحف المركبات الملكية» -
اليمن يستدعي سفيره في لبنان احتجاجا على تصريحات قرداحي -
الأردن يسجل 1790 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
المغرب تسجل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في اليمن إلى 1894 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

يُطلق عليها «كولينا» وتُحكم منذ 7 سنوات .. من هي شاهندة المغربي؟ ..

Print
يُطلق عليها «كولينا» وتُحكم منذ 7 سنوات .. من هي شاهندة المغربي؟ ..فيديو يُطلق عليها «كولينا» وتُحكم منذ 7 سنوات .. من هي شاهندة المغربي؟ ..

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سجلت المحكمة شاهندة المغربي ظهورها الثاني في مباريات الدوري المصري الممتاز من خلال التواجد ضمن طاقم تحكيم مباراة المقاولون العرب وإيسترن كومباني والتي انتهت لصالح الأول بهدف دون رد.

وتمتلك شاهندة تاريخ مميز مع الساحرة المستديرة حيث ماؤست اللعبة لفترة طويلة كلاعبة وانتقلت إلى عالم التحكيم في بداية موسم 2014 -2015 وتم الاعتراف بها رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم في موسم 2016- 2017.

وتمتلك صاحبة الـ30 عاما موهبة كبيرة في عالم التحكيم وهو ما جعل كثير من المتابعين يطلقون عليها لقب «شاهدة كولينا» نسبة للحكم الإيطالى الشهير بييرلويجى كولينا.

وتواجدت شاهنده المغربي للمرة الأولى في الموسم الماضي في الدورى الممتاز ضمن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز واف سى في الدور الثانى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وفد غرفة التجارة العربية البرازيلية يتفقد الجناح المصري بـ«إكسبو 2020 دبي»

وفد غرفة التجارة العربية البرازيلية يتفقد الجناح المصري بـ«إكسبو 2020 دبي»

«رئيس تعدين المهندسين»: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار في مجال البترول

«رئيس تعدين المهندسين»: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار في مجال البترول

كهربا يسجل هدفًا في ودية الأهلي والمرج على طريق «رونالدو» في توتنهام (فيديو)

كهربا يسجل هدفًا في ودية الأهلي والمرج على طريق «رونالدو» في توتنهام (فيديو)

بالفيديو.. أطفال: بوليفارد رياض سيتي تغيّر 180 درجة و"العويران": تخيل أكثر وأكثر

بالفيديو.. أطفال: بوليفارد رياض سيتي تغيّر 180 درجة و"العويران": تخيل أكثر وأكثر