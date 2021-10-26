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سجلت المحكمة شاهندة المغربي ظهورها الثاني في مباريات الدوري المصري الممتاز من خلال التواجد ضمن طاقم تحكيم مباراة المقاولون العرب وإيسترن كومباني والتي انتهت لصالح الأول بهدف دون رد.

وتمتلك شاهندة تاريخ مميز مع الساحرة المستديرة حيث ماؤست اللعبة لفترة طويلة كلاعبة وانتقلت إلى عالم التحكيم في بداية موسم 2014 -2015 وتم الاعتراف بها رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم في موسم 2016- 2017.

وتمتلك صاحبة الـ30 عاما موهبة كبيرة في عالم التحكيم وهو ما جعل كثير من المتابعين يطلقون عليها لقب «شاهدة كولينا» نسبة للحكم الإيطالى الشهير بييرلويجى كولينا.

وتواجدت شاهنده المغربي للمرة الأولى في الموسم الماضي في الدورى الممتاز ضمن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز واف سى مصر في الدور الثانى.