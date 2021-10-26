«مياه أسوان»: مؤتمرا شعبيا بقروى عنيبة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، مؤتمر شعبيًا موسعٌا، بمجلس قروى عنيبة وخريت وابوسمبل وبلانة؛ لتعريف المواطنين بمدي أهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى كأحد أهم وأضخم المشروعات القومية العملاقة.

وأكد عميد مهندس يحيى عبدالمنعم أبوزيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، ضرورة تكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بالقري الجاري العمل بها، وتشمل تقديم وتطوير كافة الخدمات للمواطنين، وفى مقدمتها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح «أبوزيد» أهمية الدور المجتمعي في الوصول إلى المواطنين لتوضيح الرؤية العامة للمشروعات المنفذة ضمن مبادرة «حياة كريمة» باعتبارها أكبر مشروع قومى يهدف لتخفيف العبء عن كاهل اهالينا، والدور الواقع على جميع الأطراف المشاركة بالمبادرة وجداول التنفيذ.

كما تناولت الحملة التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة من خدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى وخدمة تطهير الخزانات وكيفية التسجيل وتطبيق قراءاتى لتسجيل القراءات،وخطة الشركة في احلال وتجديد خطوط مياه الشرب، ومنظومة التشغيل والصيانة.

يأتي ذلك ضمن خطة إدارة التوعية برعاية المهندس ابوزيد؛ لتعريف مواطنين المناطق الجارى بها مشروعات حياة كريمة بما يتم من مشروعات في نطاق عمل الشركة، وحضر المؤتمر القيادات المحلية والطبيعية بقروى عنيبة وخريت وابوسمبل وبلانة، ومهندس طه سيد مدير فرع نصر النوبة.