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حصد عمر أسامة لاعب كاراتيه نادى الزمالك بمرحلة الناشئين مواليد 2005 الميدالية الفضية ببطولة البحر المتوسط للكاراتيه “كاتا” والتي أقيمت فى قبرص في الفترة من 23 وحتى 25 أكتوبر الحالي.

وفاز أسامة بـ 3 مباريات بالبطولة على حساب لاعبي كرواتيا والمغرب وقبرص.

وأعرب جمعة سلامة المدير الفنى لأسرة الكاراتيه بالنادي عن سعادته البالغة بتفوق اللاعب وإحرازه الميدالية الفضية فى أولى منافساته الدولية.

يذكر أن عمر أسامة أحرز الميدالية الذهبية عام 2019 والميدالية الفضية لهذا العام ببطولة الجمهورية.