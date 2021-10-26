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يد 2002 يهزم الطيران في دوري المحترفين

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يد الزمالك 2002 يهزم الطيران في دوري المحترفين يد 2002 يهزم الطيران في دوري المحترفين

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فاز فريق فريق المرتبط لكرة اليد بنادي مواليد 2002 علي نظيره الطيران بنتيجة 21/33 في إطار الجولة الثانية عشرة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء بالصالة المغطاة بالنادي بمنافسات دوري المرتبط للمحترفين.

وفاز الفريق على الأوليمبي 29/33 بالجولة السابقة التي جمعت بين الفريقين الثلاثاء الماضي بصالة المنافس بالإسكندرية .

وأثنى أحمد رمضان “هتلر” المدير الفني للفريق على الأداء المتميز الذي ظهر به اللاعبون اليوم وسيطرتهم على المباراة منذ بدايتها.

ومنح هتلر لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية الخميس المقبل بالصالة المغطاة، استعداد لخوض المباراة المقبلة.

ومن المقرر أن يلاقي مرتبط اليد نظيره الزهور بالجولة الثالثة عشرة من الدور ذاته الثلاثاء المقبل في تمام الثانية ظهرا بالصالة المغطاة بالنادي.

المصرى اليوم

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