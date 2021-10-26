عماد النحاس: لست راضيًا عن الأداء أمام ايسترن كومباني

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أبدى عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، استياءه من الأداء الذي ظهر عليه اللاعبين خلال مباراة ايسترن كومباني، في بطولة الدوري.

وحقق المقاولون العرب الفوز على ايسترن كومباني، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الوري الممتاز.

وقال عماد النحاس، في تصريحات تليفزيونية :"لست راضيًا عن الأداء في مباراة مباراةة اليوم، حيث لم نظهر بأفضل مستوى لنا، ولكن الأهم هو تحقيق الفوز، وحصد نقاط المباراة الثلاثة".

وأضاف :"العصبية غلبت على أداء اللاعبين وهو ما أثر بالسلب على مستواهم الفني"، مضيفًا :"البدايات دائمًا تكون صعبة لذلك كان من المهم الفوز اليوم، خاصة في ظل صعوبة مسابقة الدوري هذا الموسم حيث كل فريق لديه طموحة سواء بالمنافسة على الدوري أو المربع الذهبي أو التواجد في مراكز المقدمة".