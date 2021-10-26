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بث مباشر الآن لـ مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري 27-10-2021

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بث مباشر الآن لـ مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري 27-10-2021 بث مباشر الآن لـ مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري 27-10-2021

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ويقام لقاء الأهلي ضد الإسماعيلي على أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات وقطر.

وكشف عماد متعب، نائب رئيس رابطة الأندية المصرية، عن كيفية ترشيحه للتواجد في رابطة الأندية بالدوري المصري، كتجربة جديدة يخوضها في تاريخه الكروي.

وقال: «بداية الأمر كان عن طريق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي تحدث معي بأنش أكون ممثلا للنادي الأهلي في اجتماعات الأندية، وذلك كان شرف شرف لي بالتأكيد».

وأضاف: «لدينا آمال وطموحات في الرابطة بإعادة الكرة المصرية إلى مكانتها الطبيعية ودوري يقوم بتطبيق العدالة لجميع الفرق، بالإضافة إلى إعادة الجماهير للمدرجات، وأن يكون الموسم بدون أي تأجيلات، وسوف نقوم بالإعلان عن باقي مباريات الدوري قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية».

وقال: «لا يوجد أي مشاكل حول مباراة الأهلي والإسماعيلي، حيث تقام منذ سنوات على ستاد برج العرب وهذا قرار الأمن، والإسماعيلي لم يعترض نهائيا، كل طلبات الإسماعيلي كانت أن تقام المباراة قبل موعدها بيوم واحد أو بعد يوم واحد، بسبب إقامة الانتخابات في النادي».

المصرى اليوم

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