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« الداخلية » تكشف تفاصيل التحرش بفتاة داخل أتوبيس في المعادي

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« الداخلية » تكشف تفاصيل التحرش بفتاة داخل أتوبيس في المعادي « الداخلية » تكشف تفاصيل التحرش بفتاة داخل أتوبيس في المعادي

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمناً تضرر إحدى الفتيات من تعرضها لواقعة في القاهرة.

وقالت الداخلية في بيان الثلاثاء، إنه «في إطار جهود كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمناً تضرر إحدى الفتيات من تعرضها لواقعة تحرش من قبل أحد الأشخاص حال استقلالها إحدى وسائل المواصلات (أتوبيس)».

وأضافت الوزارة: «بالفحص تبين قيام الشاكية طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة بتحرير محضر بتاريخ 25 أكتوبر الجاري بـ قسم شرطة المعادي ، لتضررها من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بـ الجيزة لقيامه بالتحرش بها حال جلوسه خلف مقعدها بداخل أتوبيس استقلته بدائرة القسم، وتمكنت بمساعدة مستقلي الأتوبيس من ضبطه».

وتابعت: «بمواجهته أنكر ما نُسب إليه، ولم يعلل سببًا لادعائها عليه، واتُخذت الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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