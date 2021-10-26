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رئيس وزراء اليونان: مبادرة المستقبل تصبّ لصالح الدول المشجعة للاستثمار

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رئيس وزراء اليونان: مبادرة المستقبل تصبّ لصالح الدول المشجعة للاستثمار رئيس وزراء اليونان: مبادرة المستقبل تصبّ لصالح الدول المشجعة للاستثمار
أكد أنه جرى توقيع استراتيجيات مهمة مع فرنسا والولايات المتحدة

رئيس وزراء اليونان: مبادرة المستقبل تصبّ لصالح الدول المشجعة للاستثمار

‬أكد رئيس الوزراء اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس أن مبادرة المستقبل الاستثمار المقامة حالياً بالرياض تصبّ لصالح الدول التي تعمل على الاستثمار، مشيراً إلى أنه جرى توقيع إستراتيجيات مهمة مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الشرق المتوسط يستفيد كثيراً من الغاز.

وقال "ميتسوتاكيس" خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار: إنه يجب العمل على الطاقة المتجددة والنظيفة، وعدم الاعتماد على الطاقة التقليدية لكي لا تتسبب بمشاكل أخرى تؤثر على التغيير المناخي، والحفاظ على البيئة والكائنات الحية، مشيرا إلى أهمية تصدير الخبرة والمعرفة للتعاون بين البلدان التي تسعى لذلك.

وأوضح "ميتسوتاكيس" أن اليونان تريد أن تستفيد من العقول البشرية في تلك الموضوعات، كما تريد الاستثمار الجيد الذي يجذب العوائد الممتازة، وخاصة في مجال السياحة ببلاده، التي تعد من الروافد الاقتصادية المهمة جداً، مشيراً إلى أن اليونان تحتاج إلى التفكير على المدى البعيد وتقديم إنجازات مقنعة؛ لأن بلاده تمتلك رؤية طموحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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