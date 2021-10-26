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شاهد تطوير السلام استعداداُ لاستقبال مباريات الأهلي (صور)

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شاهد تطوير ستاد السلام استعداداُ لاستقبال مباريات الأهلي (صور) شاهد تطوير السلام استعداداُ لاستقبال مباريات الأهلي (صور)

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نجحت استادات الوطنية للإستثمار الرياضى وإدارة المنشآت الرياضية، في تطوير السلام بكافة منشآته وملحقاته في فترة زمنية قصيرة، ليتحول إلى مدينة رياضية تضاهى الاستادات الكبرى في الشرق الأوسط.

وظهر استاد السلام بشكل مميز للغاية في مباراتى الأهلى والحرس الوطنى بدورى أبطال افريقيا، وكذلك مباراة فيوتشر وفاركو أمس بالأسبوع الأول بالدورى الممتاز، بعد تغيير أرضية الملعب والتراك بالكامل.

وشملت عملية التطوير بإستاد السلام تزويده بشاشتين إلكترونيتين، وتزويد الملعب بـ 38 بوابة إلكترونية لدخول الجماهير، إلى جانب وضع 101 كاميرا لتأمين الاستاد من جميع جوانبه، ووصل عدد كاميرات التأمين والمراقبة لـ159، وكانت في وقت سابق 58 كاميرا فقط.

كما شهد استاد السلام تغيير أرضية الملعب والتراك بالكامل، بجانب زيادة أبراج الكهرباء، بجانب وضع 32 كشافا في المقصورة الرئيسية بالإضافة لرفع كفاءة غرف الملابس والعيادة الطبيبة واللوبى ومداخل ومخارج الملعب.

المصرى اليوم

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