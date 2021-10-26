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فلك الشام تكتب: نيلٌ على ضفاف دمشق «شعر»

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فلك الشام تكتب: نيلٌ على ضفاف دمشق «شعر» فلك الشام تكتب: نيلٌ على ضفاف دمشق «شعر»

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نيلٌ على ضفاف دمشق

أنا يا شام أشتاقُ

وهذا البعدُ حرّاقُ

فحبرُ الشعرِ لا يكفى

ولا تكفيكِ أوراقُ

رسمتُ حنينكِ شمساً

فأغرى النيلَ إشراقُ

كتبتُ إليكِ ما أخفى

وقلبى لمصر خفّاقُ

كغصنٍ فيه ليمونٌ

ونصفُ الغصنِ دراقُ

سُقامُ البعدِ يقتلنى

وماءُ النيلِ ترياقُ

هنا أهلى. هنا فرحى

وفيكِ جذورى أعماقُ

حملتُ حقائبى سفراً

■ ■ ■

وحزنُ العينِ رقراقُ

فما غابتْ ملامحكِ

كأنَّ العَودَ سبّاقُ

أنا يا شام متعبةٌ

وهذا العشق إرهاقُ

بكاءُ الشعرِ لا يكفى

تنوحُ عليكِ أحداقُ

فحبُ سواكِ لا يُغنى

وحبُ ثراكِ عملاقُ

وحولَ العنقِ أبيضك ِ

زهورُ المجدِ أطواقُ

بأرضِ الشامِ لا جوعٌ

وفيكِ الفقرُ رزّاقُ

وصالكِ ثروةُ الدنيا

ومالُ الهجرِ إملاقُ

صرفتُ حنينكِ شعراً

فلم ينهه إنفاقُ

سألتُ النيلَ عن بردى

وفيضُ الدمعِ برّاقُ

فقالَ النيلُ يا فلك

أنا والشامُ عشاقُ

المصرى اليوم

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