سمير حكيم يكتب: ناجح «قصة قصيرة»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

‏ ‏- ما اسمك؟!

‏‏أجاب: ناجح عبدالرازق. ‏دقق الموظف بشؤون الطلبة النظر فى كشف ملىء بالأسماء ثم رفع رأسه نحو الطالب:

‏ ‏- مبروك يا ابنى.

‏‏وحوّل بصره عن كشف الناجحين، دسه لحظات بين دفتى دوسيه وأطل عليه من جديد:

‏‏- أنت نجحت وحصلت على مجموع كبير فى امتحان الإعدادية.

‏ ‏- صحيح يا أستاذ؟! وتكللت قسمات وجهه بالفرح والسؤال غير مصدق.

‏‏- صحيح يا ابنى..أكد له الأستاذ بصوت ودود.

‏- ممكن أستلم الملف بنفسى؟! سأله ناجح.

‏- ممكن.

‏ وقبل أن يناوله ورقة بيضاء وقلمًا سأله عن العمل الذى يحب القيام به بعد الحصول على الشهادة الكبيرة..؟!

‏فرد فى عجالة: أى عمل «يجيب فلوس» كثيرة.

‏- أى عمل؟!

‏قالها الموظف باستغراب ودفع إليه الورقة:

‏- أُكتب الإقرار، واسمك وتوقيعك باستلام الملف.

‏راح الشاب يتلفت حوله، وقد زال من عينيه كل تعبير عن الفرح، حل مكانه صمت وارتباك، نزع الكمامة من أنفه وتركها تغطى فقط فمه.

‏- أُكتب لو سمحت.

‏ أمسك ناجح القلم ووقف ساهمًا مطرقًا رأسه أمام الشباك الذى يمكث خلفه الأستاذ «صِدّيق»، وإلى جواره على المكتب ملفات تكومت بلا ترتيب، أدرك الموظف نوع المشكلة التى تواجه الطالب، وقال بضع كلمات بلطف زائد لمّا رأى ما أصابه من عجز وحيرة:

‏‏- أُملى عليك صيغة الإقرار، فاسمع جيدًا وأكتب.

‏لبث رغم ذلك فى مكانه كطالب أصم، بليد النظرات، وتجمد القلم فى يده، زفر الموظف بضيق، لم يكن لديه من الصبر ما يكفى لإعادة على مسامع الواقف قبالته صيغة مستعملة عادة فى مثل هذا الأمر، لذا سحب الورقة من على حافة الشباك، كتب فيها سطرين أو يزيدا قليلاً ثم أعادها إليه، وقال بلهجة جافة لحسم الموقف، وعدم إهدار المزيد من الوقت:

‏- ما دمت لا تجيد الكتابة.. يكفى اسمك وتوقيعك أسفل الإقرار.

‏أخرج ناجح منديلاً ورقيًا من جيب قميصه يمسح قطرات من العرق لمعت على جبهته، ومضت يده تجر سن القلم فى جانب من الصفحة والرجل يتابعه بصبر نافد، بعد أن فرغ من التوقيع جذب صِدّيق الورقة من أمامه، واكتسى وجهه بالدهشة والأسف عندما قرأ الاسم كاملاً «ناجح عبدالرازك».

ثم لم يعد وجهه يكتسى بتلك الدهشة، بل تنفلت من فمه ضحكة متقطعة مكبوتة فى كل مرة يسلم ملفًا لطالب!!.