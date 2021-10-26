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بيراميدز يستبعد فخر الدين بن يوسف لهذا السبب

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بيراميدز يستبعد فخر الدين بن يوسف لهذا السبب بيراميدز يستبعد فخر الدين بن يوسف لهذا السبب

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قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة إيهاب جلال استبعاد المهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف من قائمة مباراة المقاصة في بداية مشوار الفريق بـ الدوري الممتاز بسبب الإصابة.

ويحل المقاصة ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار أول جولات الدوري الممتاز في نسخته الجديدة.

وأوضح الجهاز الطبي أن المهاجم التونسي تعرض خلال التدريب الأخير لإصابة بشد في السمانة لم يتمكن معها من استكمال التدريبات، وبالتالي استبعاده من قائمة اللقاء.

وكشف الجهاز الطبي عن خضوع فخر الدين بن يوسف لأشعة بالرنين المغناطيسي خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى شدة الإصابة التي يعاني منها اللاعب بجانب تحديد مدة غيابه.

المصرى اليوم

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