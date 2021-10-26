ملك قورة ومحمد مهران ضيفا «معكم منى الشاذلي»

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تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الفنان محمد مهران والفنانة ملك قورة، في حلقة الغد، الأربعاء، من برنامج «معكم»، في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بعد النجاح الذي نالته حكاية «فوتوشوب»، التي قدماها ضمن حكايات مسلسل «زي القمر»، المذاع عبر قناة CBC.

يوضح «مهران» خلال اللقاء أوجه التشابه بين شخصيته الحقيقية وشخصية «خالد» بطل الحكاية، وأصعب المشاهد التي قدمها خلال العمل، فضلا عن الكواليس والمواقف التي جمعته بزملائه في المسلسل.

من جانبها، تكشف ملك قورة كواليس أولى بطولاتها، وكيف استعدت لها، وموقفها من الأحداث، فضلا عن أعمالها المقبلة. كما يضم اللقاء تحديات وألعاب بين بطلي المسلسل.

وفي فقرة لاحقة، تستضيف منى الشاذلي، نادين عبدالغفار مؤسس Art D’Égypte، لتتحدث عن أول معرض للفن المعاصر بعنوان «الأبد هو الآن» بمنطقة أهرامات الجيزة، والذي يتضمن أعمالا فنية من مختلف دول العالم، للحصول على فرصة فريدة من نوعها من أجل التأمل والاستمتاع بعجائب الحضارة المصرية القديمة، من خلال عيون واهتمام وشغف فنانين معاصرين.