أخبار عاجلة

وزير خارجية لبنان: لا نستطيع تحجيم دور حزب الله في البلاد -
اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور -
الدكتور "الفهيد" يؤكد أهمية التدريب المهني في صقل الموارد البشرية -
مذكرة تعاون بين "سكون النفس" و"فأل" الخيرية للبهاق -
"الفهيد" يزور "تقنية البنات" بجدة ويدشن الفريق التطوعي الأول للمتدربات -
أكثر من 25 اخصائياً يشرفون على الرعاية التغذوية للحالات في إيواء الرياض -
محافظ صامطة يبحث تحسين وضع التقاطعات الخطرة -
"نشوة" الأهلي تهدد الباطن .. وبوابة الطائي طريق الرائد لمربع الكبار -
اكتمال قائمة المتأهلين إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان -
ملك المغرب يمارس الصيد في بوزنيقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«دكتورة تقتل أمها لتنقذها من أوجاعها».. «السبكي»: فيلم المحكمة عن قصة واقعية

Print
«دكتورة تقتل أمها لتنقذها من أوجاعها».. «السبكي»: فيلم المحكمة عن قصة واقعية «دكتورة تقتل أمها لتنقذها من أوجاعها».. «السبكي»: فيلم المحكمة عن قصة واقعية

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف المنتج أحمد السبكي، الثلاثاء، عن البوستر الرسمي وموعد طرح فيلم «المحكمة» بطولة الفنانة غادة عادل، موضحا أن قصة العمل تدور حول قضية حقيقية وواقعية ومن المقرر طرحه 24/11 المقبل .

وقال «السبكي» عبر «إنستجرام»:«إنتظروا غادة عادل في فيلم المحكمة عن قصص واقعية دكتورة تقتل امها لتنقذها من اوجاعها. 24/11/2021 بجميع السينمات في والسعودية والكويت ودول الخليج إنتاج أحمد السبكي تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين».

فيلم «المحكمة» تدور أحداثه حول عدد من القضايا الواقعية التي نعشها في مجتمعنا، الفيلم بطولة غادة عادل ومحمود عبدالمغني وفتحي عبدالوهاب وصلاح عبدالله ونجلاء بدر وجميلة عوض وأحمد خالد صالح وأحمد داش، تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفد غرفة التجارة العربية البرازيلية يتفقد الجناح المصري بـ«إكسبو 2020 دبي»

وفد غرفة التجارة العربية البرازيلية يتفقد الجناح المصري بـ«إكسبو 2020 دبي»

«رئيس تعدين المهندسين»: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار في مجال البترول

«رئيس تعدين المهندسين»: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار في مجال البترول

إطلاق أضخم برامج السياحة العلاجية من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية: «نرعاك في مصر»

إطلاق أضخم برامج السياحة العلاجية من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية: «نرعاك في مصر»

المدير التنفيذي للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: دعم السيسي لنا يعبر عن مكانة مصر الأفريقية

المدير التنفيذي للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: دعم السيسي لنا يعبر عن مكانة مصر الأفريقية