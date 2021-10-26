«دكتورة تقتل أمها لتنقذها من أوجاعها».. «السبكي»: فيلم المحكمة عن قصة واقعية

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كشف المنتج أحمد السبكي، الثلاثاء، عن البوستر الرسمي وموعد طرح فيلم «المحكمة» بطولة الفنانة غادة عادل، موضحا أن قصة العمل تدور حول قضية حقيقية وواقعية ومن المقرر طرحه 24/11 المقبل .

وقال «السبكي» عبر «إنستجرام»:«إنتظروا غادة عادل في فيلم المحكمة عن قصص واقعية دكتورة تقتل امها لتنقذها من اوجاعها. 24/11/2021 بجميع السينمات في مصر والسعودية والكويت ودول الخليج إنتاج أحمد السبكي تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين».

فيلم «المحكمة» تدور أحداثه حول عدد من القضايا الواقعية التي نعشها في مجتمعنا، الفيلم بطولة غادة عادل ومحمود عبدالمغني وفتحي عبدالوهاب وصلاح عبدالله ونجلاء بدر وجميلة عوض وأحمد خالد صالح وأحمد داش، تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين.