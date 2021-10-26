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مفتي المملكة: منصة "إحسان" مُحكمة الهدف تحقق رغبات المتبرعين

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نوّه بما تقوم به في مجال العمل الخيري ودعم المشاريع الخيرية واستدامتها

مفتي المملكة: منصة

‬نوّه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بما تقوم به المنصة الوطنية للعمل الخيري "احسان" في مجال العمل الخيري ودعم المشاريع الخيرية واستدامتها.

وعبّر سماحته خلال استقباله الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان المهندس عبدالعزيز الحمادي عن الشكر والتقدير لجهود العاملين في هذه المنصة التي تعد محكمة الهدف وتخدم رغبات المتبرعين.

من جهته، استعرض "الحمادي" الأعمال والبرامج التي أطلقتها منصة "إحسان" وفق أحدث التقنيات لتكون مستقبلاً جديداً لدعم العمل الخيري بأحدث الأساليب.

من جهة ثانية، التقى نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية، المشرف العام على مكتب المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، بمكتبه الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، وبحث معه الشراكة بين المنصة والرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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