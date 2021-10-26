السودان يعلن تعليق الرحلات من وإلى مطار الخرطوم حتى السبت المقبل

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قررت سلطات الطيران في السودان تعليق الرحلات من وإلى مطار الخرطوم حتى السبت المقبل.

وجاء القرار اليوم الثلاثاء، في وقت تشهد البلاد أزمة سياسية على خلفية إعلان الجيش حل السلطات الانتقالية واندلاع احتجاجات ضد الإجراءات التي خلفت قتلى أمس.

وقال بيان لمطار الخرطوم الدولي اليوم الثلاثاء إن سلطة الطيران المدني أصدرت «نشرة طيارين (نوتام) بتعليق كافة الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي».

مضيفا بأن القرار يعتبر ساريا «من اليوم 26 أكتوبر وحتى يوم 30 أكتوبر 2021 الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي».