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«روساتوم» تعلن تصنيع قضبان الوقود لأول محطة طاقة نووية صغيرة أرضية

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«روساتوم» تعلن تصنيع قضبان الوقود لأول محطة طاقة نووية صغيرة أرضية «روساتوم» تعلن تصنيع قضبان الوقود لأول محطة طاقة نووية صغيرة أرضية

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نجحت شركة «تفيل» للوقود (TVEL Fuel Company) التابعة لشركة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية في تصنيع تجميعة تجريبية من قضبان الوقود النووي مخصصة لأول محطة طاقة نووية أرضية مزودة بمفاعل نووي معياري صغير (SMR NPP) من نوع RITM-200N في العالم. وتخطط «روساتوم» لبنائها في منطقة أوست-يانسكي (Ust-Yansky) الواقعة في شمال جمهورية ساخا (ياقوتيا) وراء الدائرة القطبية الشمالية.

ومن المقرر أن يتم إدخال المحطة النووية الجديدة ذات القدرة الكهربائية المركبة 55 ميجاوات في الخدمة في عام 2028. وفي عام 2025 سيبدأ مصنع «إيليماش» لإنتاج الوقود النووي التابع لشركة «تفيل»، بتصنيع الدفعة الأولى من تجميعات قضبان الوقود النووي لاستخدامها في المحطة النووية الصغيرة التي ستُنشأ في ياقوتيا. ويُتوقع الانتهاء من تصنيع العدد المطلوب من التجميعات لتحميلها في قلب المفاعل في عام 2026. وقبل إطلاق الإنتاج التسلسلي ستخضع التجميعات التجريبية والدمى التي تحاكي قضبان الوقود لعدد من الاختبارات الضرورية قبل تحميلها في المفاعل.

تعتبر محطات الطاقة النووية الصغيرة الحل الأمثل لضمان إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة في المناطق البعيدة عن الشبكات المركزية حيث يكون إنشاء محطات طاقة نووية تقليدية أمر غير مجد. تتمتع محطات النووية الصغيرة بعدد من المزايا الخاصة بها ويمكن للمحطات من هذا النوع أيضا أن تحل محل محطات النووية المتهالكة التي تعمل على الوقود الأحفوري وتنبعث عنها كميات كبيرة من من ثاني أكسيد الكربون.

المصرى اليوم

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