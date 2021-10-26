أخبار عاجلة

وزير خارجية لبنان: لا نستطيع تحجيم دور حزب الله في البلاد -
اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور -
الدكتور "الفهيد" يؤكد أهمية التدريب المهني في صقل الموارد البشرية -
مذكرة تعاون بين "سكون النفس" و"فأل" الخيرية للبهاق -
"الفهيد" يزور "تقنية البنات" بجدة ويدشن الفريق التطوعي الأول للمتدربات -
أكثر من 25 اخصائياً يشرفون على الرعاية التغذوية للحالات في إيواء الرياض -
محافظ صامطة يبحث تحسين وضع التقاطعات الخطرة -
"نشوة" الأهلي تهدد الباطن .. وبوابة الطائي طريق الرائد لمربع الكبار -
اكتمال قائمة المتأهلين إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان -
ملك المغرب يمارس الصيد في بوزنيقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

خالية من

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت منظمة الصحة العالمية إن السلطات الصحية في أعلنت أنها أجرت اختبارات المستجد على حوالي 42 ألف شخص، لكنها لم تجد أي إصابات إيجابية بالفيروس.

وأظهرت المنظمة في تقريرها الأسبوعي الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن ما مجموعه 678 كوريًا شماليًا خضعوا لاختبار فيروس كورونا في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الحالي، وتبين أن النتائج جميعها سلبية.

وأكد التقرير أن من بين الكوريين الشماليين الذين تم اختبارهم حديثا، أصيب 113 شخصا بمرض شبيه بالإنفلونزا أو التهابات تنفسية حادة، بينما كان الباقون من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

ويرفع الاختبار الأخير العدد الإجمالي للذين خضعوا للاختبار إلى 42377 شخصا.

وتقول كوريا الشمالية إنها خالية من فيروس كورونا، مع اتخاذ مجموعة من إجراءات مكافحة الفيروس، بما في ذلك الضوابط الصارمة على الحدود.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«صحة فلسطين»: 5وفيات و337 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«صحة فلسطين»: 5وفيات و337 إصابة جديدة بفيروس كورونا

4 وفيات و217 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

4 وفيات و217 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

إسرائيل تسجل 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إصابة مدرب بايرن ميونيخ ناجلزمان بفيروس كورونا

إصابة مدرب بايرن ميونيخ ناجلزمان بفيروس كورونا