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قالت منظمة الصحة العالمية إن السلطات الصحية في كوريا الشمالية أعلنت أنها أجرت اختبارات فيروس كورونا المستجد على حوالي 42 ألف شخص، لكنها لم تجد أي إصابات إيجابية بالفيروس.

وأظهرت المنظمة في تقريرها الأسبوعي الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن ما مجموعه 678 كوريًا شماليًا خضعوا لاختبار فيروس كورونا في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الحالي، وتبين أن النتائج جميعها سلبية.

وأكد التقرير أن من بين الكوريين الشماليين الذين تم اختبارهم حديثا، أصيب 113 شخصا بمرض شبيه بالإنفلونزا أو التهابات تنفسية حادة، بينما كان الباقون من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

ويرفع الاختبار الأخير العدد الإجمالي للذين خضعوا للاختبار إلى 42377 شخصا.

وتقول كوريا الشمالية إنها خالية من فيروس كورونا، مع اتخاذ مجموعة من إجراءات مكافحة الفيروس، بما في ذلك الضوابط الصارمة على الحدود.