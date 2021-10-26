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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان عمرو دياب في إحدى السهرات تجمعه بفتاتان «موديلز» ظهرتا معه من قبل في إحدى إعلانات العطور، حيث ظهر عمرو وسط صديقاته بشكل غرامي، واعتبر الجمهور الصورة ردا على الفنانة دينا الشربيني بعد ظهورها مؤخرا في فرح أحياه «دياب».

وعلق أحد جمهوره قائلا :«وكانك يا دينا كنتي معايا بعدتي ومبعدتيش»، وكتب أخر :«هي دي باقي دعاية البرفان يا فنان».

كما علق متبع أخر قائلا:«بالجوز يا هضبه جامد أوي بس انت ف العد التنازلي».

وكان انتشر فيديو خلال الأيام الماضية أثار جدلًا واسعًا، للفنانة دينا الشربيني، التي انفصلت عن عمرو دياب مؤخرًا، في إحدى الأفراح التي أحياها «الهضبة» في الغردقة، داخل مقطع الفيديو نشرته صفحة «عرب وود».

وكان قد أظهر الفيديو فرحة دينا الشربيني ورقصها على أنغام عمرو دياب، مما جعل الجمهور يتساءل «هل سنقول الصلح خير؟»، خاصة وأنه الظهور الأول للثنائي في مكان واحد، بعد انفصالهما عن بعضهما.

ولم يبد أي من عمرو دياب أو دينا الشربيني أي ردة فعل حول توضيح هذا الأمر، بل تركاه لتكهنات وتوقعات الجمهور.

يذكر أن الفنان عمرو دياب أحيا حفلًا غنائيًا، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وسط حضور كبير من نجوم وضيوف المهرجان من نجوم الفن والمشاهير.

وصعد «الهضبة» إلى المسرح في تمام الحادية عشر مساء، ودخل على أنغام أغنيته «يا أنا يا لأ» مفتتحًا بها الحفل، كما أشعل الحفل بباقة من أهم أغنياته أبرزها «إنت الحظ»، و«رايقة» وسط تفاعل كبير من النجوم الذين غنوا معه ورقصوا طوال الحفل.

وقدم الهضبة أيضًا مجموعة من أغنياته القديمة، بالإضافة إلى الميدلي الشهير الذي يجمع فيه أغنيات «نور العين» و«العالم الله» و«ليلي نهاري».