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الإمارات تعد بروتوكول سفر المواطنين للدول الممنوع السفر إليها

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الإمارات تعد بروتوكول سفر المواطنين للدول الممنوع السفر إليها الإمارات تعد بروتوكول سفر المواطنين للدول الممنوع السفر إليها

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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات تحديث بروتوكول سفر المواطنين إلى الدول الممنوع السفر إليها اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وأوضح البروتوكول أنه سيتم السماح بسفر المواطنين الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كوفيد-19 المعتمدة، بالإضافة إلى استمرار منع سفر المواطنين غير الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كوفيد-19، ويستثنى من ذلك المهمات الرسمية، والحالات المرضية وممن يتلقون العلاج خارج الدولة، كذلك الحالات الإنسانية، والبعثات الدراسية خارج الدولة، بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات الرسمية.

ويشترط على المواطنين العائدين من تلك الدول إبراز نتيجة فحص PCR سلبية قبل العودة من الوجهة تحتوي على QR Code تم إجراؤه خلال 48 ساعة من وقت المغادرة، بالإضافة إلى إبراز نتيجة فحص Rapid Test PCR آخر تم إجراؤه بحد أقصى 6 ساعات قبل موعد المغادرة في أرض المطار للوجهة.

وأشار البروتوكول إلى أنه يتعين على فئة المطعمين إجراء فحص PCR عند القدوم، وإجراء فحصين آخرين في اليومين الرابع والثامن من تاريخ الوصول. وبالنسبة للفئة غير المطعمة، فيتعين عليها إجراء فحص PCR عند القدوم، مع الالتزام بالحجر الصحي لمدة 10 أيام، وإجراء فحص في اليوم التاسع.

وتضمن البروتوكول أيضا عددا من اشتراطات المغادرة، وهي ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي للمواطنين، وإبراز نتيجة فحص سلبية خلال 48 ساعة، بجانب الالتزام بإجراءات الوجهة.

المصرى اليوم

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