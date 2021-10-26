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حملة موسعة لرصف الطرق بمدينة برج البرلس

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حملة موسعة لرصف الطرق بمدينة برج البرلس حملة موسعة لرصف الطرق بمدينة برج البرلس

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شهدت مدينة برج البرلس، حملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وأعمال الرش والتطهير، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تابع الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال النظافة والتجميل، ورفع القمامة والمخلفات إلى المقلب الرئيسي، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية، والمداخل والمخارج، ومحيط المدارس، وطريق المقابر، والكورنيش، والطريق الموازي لرافد الطريق الدولي، وإزالة الحشائش، والأعشاب، ومخلفات الرمال بجانب البلدورات، بالإضافة إلى أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وصفايات الأمطار، والمطابق الرئيسية والفرعية، والمرور على شبكات الصرف الصحى وتغيير الأغطية التالفة.

كما تابع رئيس مدينة برج البرلس أعمال التجميل وطلاء الأعمدة بمداخل ومخارج المدينة بالطريق الموازي لرافد الطريق الدولى تمهيدا للأحتفال بالعيد القوم 65 لمعركة مدينة برج البرلس.

المصرى اليوم

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