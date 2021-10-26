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محلل سوداني: الخرطوم تعيش حالة من التخبط

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محلل سوداني: الخرطوم تعيش حالة من التخبط محلل سوداني: الخرطوم تعيش حالة من التخبط

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قال مكي مغربي المحلل السوداني ، إن السودان يعيش حالة من التخبط العابر للزمان والمكان والمتعدي لحدود الولايات السودانية، فالأوضاع أصبحت كئيبة خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي جريت على الساحة السوانية.

وتابع «مغربي» خلال تصريحاته لوسائل إعلام سودانية، أن بعض الوحدات العسكرية السودانية تلقت أوامر من قبل رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان ، بفصل عدد من الضباط من الخدمة، وإحالتهم إلى غياهب النسيان، لافتا أن البرهان يؤكد يوما بعد الآخر أنه القائد الأعلى في السودان، ولديه القدرة في السيطر على الأوضاع، والجيش سيطرة كاملة، لا هوادة فيها رغم التخبطات الداخلية التي تحدث من وقت لآخر.

ويرى المحلل السياسي، أن بعض هؤلاء الضباط المفصولين من عملهم يمثلون خطرا على البرهان، ومنافسين له على السلطة أو لهم نوايا مبيتة غريبة، على حد قوله.

جدير بالذكر أن قوات سودانية ألقت القبض على 4 وزراء وعضو مدني في مجلس السيادة، وعلى الفور الفورح صرح مصدر من أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بأن قوة عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه، ووضع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية، وعلى الفور أصدر تجمع المهنيين بـ السودان بيانًا يدعو الشعب للخروج للشارع لمقاومة أي انقلاب عسكري.

وأعلن البرهان، أمس الإثنين حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي الوزراء والسيادة، وإقالة حكام الولايات، والتمسك الكامل والالتزام بما ورد في الوثيقة الدستورية، وإعفاء وكلاء الوزارات، على أن يتولى المدراء العامون تسيير الأعمال، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة أعمالها.

المصرى اليوم

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