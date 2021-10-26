أخبار عاجلة

وزير خارجية لبنان: لا نستطيع تحجيم دور حزب الله في البلاد -
اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور -
الدكتور "الفهيد" يؤكد أهمية التدريب المهني في صقل الموارد البشرية -
مذكرة تعاون بين "سكون النفس" و"فأل" الخيرية للبهاق -
"الفهيد" يزور "تقنية البنات" بجدة ويدشن الفريق التطوعي الأول للمتدربات -
أكثر من 25 اخصائياً يشرفون على الرعاية التغذوية للحالات في إيواء الرياض -
محافظ صامطة يبحث تحسين وضع التقاطعات الخطرة -
"نشوة" الأهلي تهدد الباطن .. وبوابة الطائي طريق الرائد لمربع الكبار -
اكتمال قائمة المتأهلين إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان -
ملك المغرب يمارس الصيد في بوزنيقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

الحكم على 11 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية 31 أكتوبر

Print
الحكم على 11 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية 31 أكتوبر الحكم على 11 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية 31 أكتوبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدّدت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، جلسة 31 أكتوبر، للحكم على 11 متهمًا في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات «لأنهم في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسّسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية».

كما أن «المتهمين اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة».

المصرى اليوم