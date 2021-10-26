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تأجيل محاكمة متهمي «خلية الأجناد الإرهابية» إلى 22 نوفمبر

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تأجيل محاكمة متهمي «خلية الأجناد الإرهابية» إلى 22 نوفمبر تأجيل محاكمة متهمي «خلية الأجناد الإرهابية» إلى 22 نوفمبر

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أجّلت الدائرة الثالثة إرهاب، الثلاثاء، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية تنظيم الأجناد»، ويواجه المتهمون تهم التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة واستهداف المنشآت العامة والخاصة، إلى جلسة 22 نوفمبر.

كشفت التحقيقات عن «قيام المتهمين بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين».

وذكرت التحقيقات أن «المتهمين عقدوا اجتماعات سرية في منزل المتهم (ى. أ)، للتخطيط لاستهداف نقاط الارتكاز الأمنية في مدن محافظات القناة، وذلك بتكليف مسؤول التنظيم (م. ع)، كما توصلت التحقيقات لقيام المتهمين بتكوين خلية إرهابية واعتنقوا أفكارًا متطرفة تقوم على تكفير العاملين بمؤسسات الدولة».

المصرى اليوم

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