محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء مبنى المجلس المحلي بأبو فليو

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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال إنشاء المبنى المخصص للمجلس الشعبي المحلي، بمنطقة أبوفليو بشرق النيل، والذي قامت المحافظة باختيار الموقع، وإدراجه في مشروعات الخطة الاستثمارية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، رافق المحافظ خلال جولته اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز، سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس نيازي مصطفي، مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية، والمهندس إيهاب طه، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمهندس هشام توفيق، مشرف المشروع.

وقال المحافظ إن المجلس الشعبي المحلى، سيكون له دور هام، وفعال لإكمال الحياة السياسية، والتشريعية، ورصد وحل المعوقات والتحديات التي تواجه المجتمع، بما يسهم في التيسير على المواطنين، وتحقيق أقصى قدر من الشفافية، والرقابة على التنفيذيين، ووضع الرؤي، والاستراتيجيات التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد المحافظ على ضرورة إنهاء أعمال إنشاء المبنى، بالمواصفات القياسية، ووفقاً لكافة الاشتراطات البنائية، واشتراطات الحماية المدنية، مع تذليل كافة العقبات، وفقا للجدول الزمني المحدد، على أن تستمر أعمال الإنشاء على مدار الـ 24 ساعة، لسرعة إنجازه.

من جانبه أوضح المهندس نيازي مصطفى، مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية، أن المبنى مكون من دور أرضي وطابقين، على مساحة حوالي 507 مترًا مربع، حيث يحتوي الدور الأرضي على (قاعة المجلس الشعبي، وقاعة استقبال، وانتظار، ومكتب اداري، وقاعة اجتماعات، ومكتب اداري، ودورات مياه وأوفيس).