أخبار عاجلة

وزير خارجية لبنان: لا نستطيع تحجيم دور حزب الله في البلاد -
اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور -
الدكتور "الفهيد" يؤكد أهمية التدريب المهني في صقل الموارد البشرية -
مذكرة تعاون بين "سكون النفس" و"فأل" الخيرية للبهاق -
"الفهيد" يزور "تقنية البنات" بجدة ويدشن الفريق التطوعي الأول للمتدربات -
أكثر من 25 اخصائياً يشرفون على الرعاية التغذوية للحالات في إيواء الرياض -
محافظ صامطة يبحث تحسين وضع التقاطعات الخطرة -
"نشوة" الأهلي تهدد الباطن .. وبوابة الطائي طريق الرائد لمربع الكبار -
اكتمال قائمة المتأهلين إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان -
ملك المغرب يمارس الصيد في بوزنيقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تيري هنري عن أسباب تراجع مستوى ميسي

Print
تيري هنري عن أسباب تراجع مستوى ميسي تيري هنري عن أسباب تراجع مستوى ميسي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحدث تييري هنري الأسطورة الفرنسية، عن أسباب تراجع مستوى نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي.

قال هنري في تصريحات لـ «إذاعة مونت كارلو الفرنسية»: «ميسي لا يلمس الكورة كثيرًا، أراه منعزلًا عن بقية لاعبي باريس سان جيرمان، ولا يمرر لأشرف حكيمي».

وتابع أسطورة فرنسا :«لدي مشكلة في تواجد ميسي في الجانب الأيمن، وتأثيره يظهر عندما يدخل إلى العمق، مشكلة فريق باريس سان جيرمان، إنه يمتلك الكثير من اللاعيبين المميزين في خط الهجوم، لكنهم لا يستطيعون ضبط إيقاع الفريق».

وأختتم :«مبابي هو من يمتلك الكرة معظم الأوقات،حاول بوتشيتينو الدفع بنيمار، لكنه لم يكن مرضيًا بالنسبة لي».

يذكر أن ميسي إنضم لباريس سان جيرمان في الصيف الماضي في صفقة إنتقال حر، قادمًا من برشلونة.

شارك ميسي مع باريس سان جيرمان في 4 مباريات في الدوري الفرنسي، ولم يحرز أو يصنع أي أهداف، ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي؟.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ملك المغرب يمارس الصيد في بوزنيقة

ملك المغرب يمارس الصيد في بوزنيقة

«رئيس تعدين المهندسين»: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار في مجال البترول

«رئيس تعدين المهندسين»: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار في مجال البترول

نقابة الأطباء بعد الاعتداء على طبيب بسوهاج: نتابع التحقيقات ونقدم دعما قانونيًا

نقابة الأطباء بعد الاعتداء على طبيب بسوهاج: نتابع التحقيقات ونقدم دعما قانونيًا

وزير العدل لأعضاء النيابة الإدارية الجدد: الآمال معقودة عليكم لمواصلة الارتقاء بدور الهيئة

وزير العدل لأعضاء النيابة الإدارية الجدد: الآمال معقودة عليكم لمواصلة الارتقاء بدور الهيئة