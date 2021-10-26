تيري هنري عن أسباب تراجع مستوى ميسي

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تحدث تييري هنري الأسطورة الفرنسية، عن أسباب تراجع مستوى نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي.

قال هنري في تصريحات لـ «إذاعة مونت كارلو الفرنسية»: «ميسي لا يلمس الكورة كثيرًا، أراه منعزلًا عن بقية لاعبي باريس سان جيرمان، ولا يمرر لأشرف حكيمي».

وتابع أسطورة فرنسا :«لدي مشكلة في تواجد ميسي في الجانب الأيمن، وتأثيره يظهر عندما يدخل إلى العمق، مشكلة فريق باريس سان جيرمان، إنه يمتلك الكثير من اللاعيبين المميزين في خط الهجوم، لكنهم لا يستطيعون ضبط إيقاع الفريق».

وأختتم :«مبابي هو من يمتلك الكرة معظم الأوقات،حاول بوتشيتينو الدفع بنيمار، لكنه لم يكن مرضيًا بالنسبة لي».

يذكر أن ميسي إنضم لباريس سان جيرمان في الصيف الماضي في صفقة إنتقال حر، قادمًا من برشلونة.

شارك ميسي مع باريس سان جيرمان في 4 مباريات في الدوري الفرنسي، ولم يحرز أو يصنع أي أهداف، ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي؟.