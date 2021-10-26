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مستشار الرئيس أكثر المتابعين لحالتها.. منع الزيارة نهائيا عن وزيرة الصحة

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مستشار الرئيس أكثر المتابعين لحالتها.. منع الزيارة نهائيا عن وزيرة الصحة مستشار الرئيس أكثر المتابعين لحالتها.. منع الزيارة نهائيا عن وزيرة الصحة

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قرر الفريق الطبي المعالج للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، داخل مستشفى وادي النيل، منع الزيارة نهائيا عن الوزيرة، وتم استثناء نجلها من هذا المنع حتى يتثنى من متابعتها عن القرب للاطمئنان عليها ومن ثم طمأنة جميع أفراد الأسرة.

وفي تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، ذكرت مصادر طبية متابعة عن قرب للحالة الصحية للوزيرة، أن عددا من الوزراء وكبار المسؤولين قام بالاتصال والمتابعة عن قرب للوقوف على تطورات الحالة الصحية للوزيرة، بينهم مكتب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي يتابع تفاصيل الحالة كل دقيقة، وأيضا اتصال عدد كبير من الوزراء والوزيرات زملاء الوزيرة بالحكومة، وكان أكثر المتابعين للحالة هو الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد تعرضت لأزمة قلبية تم على إثرها نقلها للمستشفى، وأجرت قسطرة علاجية وتخضع للعلاج في الرعاية المركزة في مستشفى وادي النيل تحت إشراف الدكتور حازم خميس أستاذ أمراض القلب ومدير المستشفى.

ووفقا لمصادر طبية متابعة للحالة الصحية، فإن الوزيرة تم نقلها إلى فجر أمس إلى مستشفى وادي النيل، حيث كانت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم أدى لارتشاح في المخ، ووفقا لمصدر طبي مطلع فإن مازالت في العناية المركزة حتى الآن وتخضع للمتابعة الطبية الدقيقة.

المصرى اليوم

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