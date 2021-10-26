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هاني شاكر يوجه رسالة للدكتورة هالة زايد بعد إصابتها بأزمة قلبية

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هاني شاكر يوجه رسالة للدكتورة هالة زايد بعد إصابتها بأزمة قلبية هاني شاكر يوجه رسالة للدكتورة هالة زايد بعد إصابتها بأزمة قلبية

وجه الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، الثلاثاء، رسالة للاطمئنان على وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بعد إصابتها بأزمة قلبية دخلت على أثرها العناية المركزة لإجراء قسطرة علاجية.

ونشر «شاكر» صورة لوزيرة الصحة «هالة» عبر «فيسبوك» قائلا :«خالص تمنياتي بالشفاء العاجل لمعالي وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد».

كانت تعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لأزمة قلبية تم على إثرها نقلها للمستشفى، وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الوزيرة أجرت قسطرة علاجية وتخضع للعلاج في الرعاية المركزة في أحد المستشفيات

المصرى اليوم

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