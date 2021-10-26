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كشف محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن أجمل أهدافه خلال مسيرته الإحترافية، وعن توقعاته المستقبلية وإستمرار تألقه مع ليفربول على صعيد جميع البطولات.

وقال محمد صلاح خلال تصريحات تليفزيونية اليوم، أعتقد أن هدفي في مانشستر سيتي هو الأفضل بسبب قوة المنافس، لأنهم يملكون أفضل خط دفاع في العالم حالي«.

محمد صلاح خلال مباراة ليفربول و مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية

وتابع: «عشان تفوز ببطولة لازم تقول إنك هتكسب، لازم الناس تعرف ده، لازم يكون عندك المقدرة إنك تنافس وتفوز، أتوقع من نفسي الكثير، اضغط نفسي باستمرار ولن أكون سعيدًا عندما أسجل أهدافا ولا يفوز الفريق».

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف بفارق 3 أهداف عن الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي.

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