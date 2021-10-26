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يوجه بتعزيز جهود الانتهاء من إقامة مدينة السيارات العالمية بصورة متكاملة

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السيسي يوجه بتعزيز جهود الانتهاء من إقامة مدينة السيارات العالمية بصورة متكاملة يوجه بتعزيز جهود الانتهاء من إقامة مدينة السيارات العالمية بصورة متكاملة

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تابع الرئيس عبدالفتاح ، الثلاثاء، الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بتصميمات قاعة مجلس النواب، فضلاً عن التصميمات الهندسية لمركز الثقافي الإسلامي والمنشآت الملحقة به، بما فيها مبنى مسجد مصر وما يضمه من قاعات كقاعة دار القرآن الكريم، كما اطلع الرئيس كذلك على الموقف التنفيذي الخاص بالحي الدبلوماسي الذي يضم مقار السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة.

وعُرض خلال الاجتماع أيضا الموقف التنفيذي لمدينة السيارات العالمية على طريق القاهرة العين السخنة، حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود القائمة للانتهاء من إقامة المدينة بصورة متكاملة بحيث تضم كل الخدمات اللازمة.

كما تناول الاجتماع عرض الموقف الإنشائي لمدينة الجلالة، فضلاً عن متابعة مخطط إنشاء السوق التجاري بمنطقة الحي العاشر في مدينة نصر، بالإضافة إلى الدراسة الخاصة باستغلال الأراضي المحيطة بحي الأسمرات، وذلك في إطار تنمية وتطوير تلك المناطق والارتقاء بالخدمات المقدمة لقاطنيها.

وعُرض خلال الاجتماع أيضاً سير العمل بمجموعة الطرق والمحاور بشرق القاهرة، خاصةً تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق السويس، فضلاً عن جهود استغلال الأراضي على جانبي محور «جيهان السادات» في توفير مختلف الخدمات الأساسية للمركبات المترددة على المحور.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير طريق الضبعة بطول 260 كم، حيث أكد الرئيس على تزويده بكل الخدمات اللازمة على امتداد الطريق، بحيث يساهم كشريان رئيسي في خدمة المشروع القومي العملاق «الدلتا الجديدة» للإنتاج الزراعي.

حضر الاجتماع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح خالد فوزي مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية، واللواء محمد الدكروري مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع مسجد مصر، واللواء شريف عبدالعزيز رئيس القسم الإنشائي بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع «إبداع» للرخام والأعمال الفنية، والمهندسين محمد طلعت وأحمد فايز، الاستشاريين بمشروع مسجد مصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية

المصرى اليوم

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