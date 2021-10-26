"الراجحي": رؤية 2030 جذبت القدرات المحلية والعالمية للسوق السعودي

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خلال ترؤسه وفد المملكة في الاجتماع الوزاري التشاوري السادس

رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري السادس لدول حوار أبوظبي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة المنعقد خلال يومي 26 - 27 أكتوبر الجاري، وذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد من الدول الخليجية والآسيوية والمنظمات الدولية.

وألقى الوزير "الراجحي" كلمة المملكة في الجلسة الافتتاحية، تطرق خلالها للسياسات التي حدّدتها مجموعة العمل والتوظيف خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العام الماضي، وسلط الضوء على نتائج عمل المجموعة والدروس المستفادة لتعزيز العمل الإقليمي ما بين الدول الأعضاء بحوار أبو ظبي لمواجهة مختلف التحديات ذات العلاقة بأسواق العمل.

وأشار "الراجحي" في كلمته إلى استراتيجية سوق العمل المنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العام الماضي، مؤكداً إسهامها في جذب القدرات المحلية والعالمية لسوق العمل السعودي.

وقد عُقد خلال الاجتماعات عدد من الجلسات النقاشية التي تستعرض عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث نُوقش واقع التوظيف في دول جوار أبو ظبي والتحقق المهني للعمالة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الحلول التقنية لمعالجة تحديات إجراءات التوظيف في الدول الأعضاء.