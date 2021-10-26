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أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل توزيع جوائز الفائزين بالتحدي الثاني

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أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل توزيع جوائز الفائزين بالتحدي الثاني أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل توزيع جوائز الفائزين بالتحدي الثاني
السبت المقبل.. تحت عنوان "تشكيل مستقبل الإعلام"

أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل توزيع جوائز الفائزين بالتحدي الثاني

يرعى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، مساء السبت القادم، حفل توزيع جوائز الفائزين بالتحدي الثاني تحت عنوان "تشكيل مستقبل الإعلام"، الذي تقيمه جامعة الملك عبدالله بالتعاون مع منتدى أسبار الدولي.

وأوضح رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أن تحدي كاوست يمثل فرصة مميزة لدعم قطاع الإعلام في المملكة في مواجهة التحديات التي يعيشها القطاع، عبر توظيف التقنية والابتكار، وعَكَسَ أثرًا إيجابيًّا على المشهد الإعلامي بشكل عام.

بدورها أكدت المساعدة الأولى لرئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، نائبة الرئيس للتقدم الوطني الإستراتيجي الدكتورة نجاح عشري، أن نوعية المشاريع التي تم استقبالها تسلط الضوء على ابتكار والتزام كاوست على تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الحديثة.

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الدكتور فهد العرابي الحارثي، أن مثل هذه الفعاليات يمكن أن تحفز تطوير رأس المال الفكري للوطن، إلى جانب النهوض بالنظام البيئي للوسائط الرقمية.

يذكر أن المشاركين في تحدي جامعة الملك عبدالله كانت لديهم فرصة الاختيار بين تشكيلة واسعة تحتوي على 13 موضوعًا: تصفية المحتوى، والألعاب الإلكترونية، وخصوصية البيانات وأمنها، ودعم النظام البيئي، وحماية المحتوى، والشمولية وإمكانية الوصول، وإنشاء المحتوى، وتوزيع المحتوى، والرؤى والتحليلات، وتوطين وسائل الإعلام، والحواجز التنظيمية، وضوضاء المحتوى، ووضع المعايير المثالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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