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«الثروة السمكية»: طرح 63 مزرعة سمكية بدمياط للتأجير في مزاد محلي

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«الثروة السمكية»: طرح 63 مزرعة سمكية بدمياط للتأجير في مزاد محلي «الثروة السمكية»: طرح 63 مزرعة سمكية بدمياط للتأجير في مزاد محلي

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أعلنت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة للإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بدمياط، طرح ٦٣ مزرعة سمكية بزمام منطقة دمياط، للتأجير بمزاد محلى طبقاً لأحكام القانون (١٨٢/ ٢٠١٨)، والتى ستُعقد جلساته أيام ٢٦، ٢٧، ٣١ أكتوبر الجارى وأيام ٧، ٨، ٩، ١٠ نوفمبر المقبل.

وتتلخص الشروط العامة للتقدم للمزاد علي إحضار ما يفيد التسجيل على بوابة التعاقدات العامة وعلى المتقدم إحضار بطاقة الرقم القومى سارية وتقديم البطاقة الضريبية، وفى حالة وجود شركاء يلزم تقديم عقد شركة تضامن وسجل تجاري للجنة قبل التأجير وموعد المزايدة، ويتم استكمال التأمين الابتدائى إلى التأمين النهائى وسداد القسط الأول على من يرسو عليه المزايدة.

وطلبت الهيئة من الراغبين فى التقدم للمزاد التوجه إلى مقر المنطقة لشراء كراسة الشروط مقابل 300 جنيه.

المصرى اليوم

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