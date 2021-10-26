محافظ المنوفية يتفقد مشروع صرف صحي كفر ربيع ويوجه بتطوير كورنيش تلا

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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمشروع محطة معالجة صرف صحي كفر ربيع (إنشاء جديد) بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه وبطاقة 5 آلاف م3/يوم، بحضور المهندس عاطف مهدى رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

حيث استمع المحافظ لشرح تفصيلي من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عن مكونات المشروع والموقف التنفيذي، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع بنسبة 70 %، وجاري العمل بحوائط حوض التهوية رقم (1) وتم نهو حدادة اللبشة المسلحة للحوض رقم (2)، وتم نهو الأعمال الخرسانية بحوض المزج بالكلور، مضيفاً إلى أنه تم نهو حدادة اللبشة المسلحة والحوائط بأحواض التجفيف وصب القواعد الشريطية، كما تم أعمال الحفر للمبني الإداري والورش، موضحاً أن القرى المقرر ربط تصرفاتها على تلك المحطة هي كفر ربيع، طنوب وستخدم أكثر من 50 ألف مواطن، ومن المقرر نهو الأعمال بالمشروع في ديسمبر 2022، هذا وقد التقى محافظ المنوفية بعدد من المواطنين يتضررون من عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لمنازلهم، وعلي الفور وجه رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالتواصل مع الأهالي والاستجابة لمطالبهم وفقاً للوائح والقوانين، كما وجه رئيس مدينة تلا بإعداد مقترح بقطع الأراضي والمواقع المزمع للعمل بها مستقبلاً ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما شملت الجولة تفقد محافظ المنوفية كورنيش تلا بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، موجهاً رئيس المدينة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بإعداد دراسة وتصور تفصيلي لتطوير الكورنيش ونقل الموقف العشوائي من منطقة الكورنيش إلى الموقف الجديد، وخلال جولته وجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بتطوير موقع غير مستغل بشارع أنور السادات لإنشاء حديقة نموذجية للطفل مع الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة لتكون متنفس لأهالي المركز، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة الأرصفة بالجهة المقابلة للحديقة لإضفاء مظهر حضاري وجمالي بالمنطقة .

واختتم المحافظ الجولة بتفقد موقف سيارات شبين الكوم- تلا ووجه رئيس المدينة بالتنسيق مع وكيل وزارة الإسكان بسرعة البدء في تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة الموقف مع إعداد دراسة لإنشاء محلات ودورات مياه ليصبح موقف سيارات نموذجي لخدمة أهالي المركز، كما إستمع المحافظ لعدد من شكواي السائقين موجهاً رئيس المدينة بسرعة بحث شكواهم، فضلاً عن عقد لقاء غداً بمكتبه بالديوان العام في تمام الساعة العاشرة صباحاً للاستماع إلى طلبات وشكاوى بعض أهالي مركز تلا وإيجاد الحلول المناسبة لها.