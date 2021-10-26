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العسومي يشيد بقرار الرئيس إلغاء حالة الطوارئ

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العسومي يشيد بقرار الرئيس السيسي إلغاء حالة الطوارئ العسومي يشيد بقرار الرئيس إلغاء حالة الطوارئ

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أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بقرار الرئيس عبدالفتاح بإلغاء مد حالة الطوارئ، مؤكداً أن هذا القرار يأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، كما يعكس الجهود المخلصة والتضحيات الغالية التي بذلها أبناءها الأبرار في محاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، نيابةً عن المنطقة والعالم أجمع.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن إلغاء مد حالة الطوارئ في يأتي امتداداً للعديد من الخطوات الأخرى التي اتخذتها القيادة السياسية المصرية، والتي تعكس حرصها وإصرارها على ترسيخ الاستقرار وتحقيق التنمية والنهضة الشاملة في جميع المجالات.

وأضاف «العسومي»، أن هذا القرار يمثل أولى ثمار الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي في شهر سبتمبر الماضي 2021م، ويؤكد أن الدولة المصرية تدخل الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار.

المصرى اليوم

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