عمر كمال يحيي حفلا في تركيا و يشارك في موسم الرياض

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

يستعد المطرب عمر كمال للسفر إلى تركيا، بعد أحياء حفل جماهيري كبير في إسبانيا، أمس الاثنين، بمشاركة عدد كبير من الجالية العربية والمصرية بالعاصمة الإسبانية.

وأكد عمر في تصريحات خاصة للمصري اليوم أنه فخور بالشعبية آلتي حققها مع كل العرب في معظم الدول العربية وتمني أن يكون عند حسن ظنهم دائما.

واضاف أنه من المقرر أن يحيي حفل في تركيا ومنه يطير إلى السعودية للمشاركة في موسم الرياض .

وأوضح أنه حرص على القيام بجولة سياحية للتعرف على أهم المعالم السياحية الشهيرة في إسبانيا.

ويستعد عمر كمال لطرح ديو أغنيته الجديدة «ضيعنا» من إنتاجه والتي تجمعه بالمطرب عبدالباسط حمودة، من توزيع إسلام شيبسى، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، عبر قناة عمر على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.