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وزير الرياضة يحقق في إحالة موظفين نادي للتحقيق بعد إعتراف السمري

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وزير الرياضة يحقق في إحالة موظفين نادي الزمالك للتحقيق بعد إعتراف السمري وزير الرياضة يحقق في إحالة موظفين نادي للتحقيق بعد إعتراف السمري

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كشف مصدر مسؤول داخل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عن اصدار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تعليمات فورية وصارمة لقيادات الوزاة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة المنوط بها الاشراف على نادي وعلي اللجنة المعينة المؤقتة لفتح تحقيق فوري في أزمة إحالة بعض الموظفين بنادي الزمالك للتحقيق وتهديدهم بمعاقبتهم اذا ثبت ادانتهم في الاحتفال بحكم محكمة القضاء الاداري بعودة المجلس برئاسة المستار مرتضي منصور.

وقال المصدر ان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ابدي قلقه وانزعاجه من الانباء المتداولة مؤخرا باحالة بعض الموظفين بنادي الزمالك للتحقيق بقرار من حسين السمري المعين مديرا تنفيذيا للنادي بشكل مؤقت خصوصا وان السمري أعلن على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالواقعة واحالته للموظفين للتحقيق وتهديده لهم بمعابة أي من ستثبت ادانته.

وأكد المصدر ان وزير الشباب والرياضة متواجد حاليا في المملكة العربية لكنه يتابع عن كثب كل ما يجري داخل النادي الزمالك خصوصا في هذه الواقعة التي تتنافي مع اسس ومبادئ الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح الذي اعلى من شان حقوقا الانسان بقراره التاريخي بالغاء مد حالة الطوارئ في البلاد.

حسين السمري

وتابع المصدر ان الوزير طلب تقرير مفصل ورفع له شخصيا خلال الساعات القليلة المقبلة للبت في الأمر واتخذا اللازم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل الهيئات والاندية .

المصرى اليوم

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