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شهد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، توقيع برتوكول تعاون بين شركة الدلتا للسكر ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بشأن تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي وميكنة الخدمات، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية نحو منظومة التحول الرقمي.

وقَّع البرتوكول كل من السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر.

وأكد وزير التموين أهمية المساهمة في تفعيل التحول الرقمي داخل كل جوانب العمل بالشركة بداية على عمليات التصنيع والإنتاج وكذا الإدارة والتخطيط والتنبؤ المبكر بالمخاطر وعمليات التسويق بالدمج الآلي بين البرمجيات والحاسبات من جانب وبين خطوط الإنتاج والتشغيل من خلال عمالة مدربة ومؤهلة لتحقيق هذا البرنامج، وذلك من أجل الاندماج والتفاعل مع الثورة الصناعية الرابعة والإنتاج الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتسهيل اندماج المزراعين في سلاسل الإمداد للمصانع من خلال التعاقدات واستلام المحصول وكذا تحسين الآليات العمل أثناء التصنيع والإنتاج.

وأوضح أبواليزيد أنه في إطار توجيهات وزير التموين بتطوير المصانع التابعة للوزارة والخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة، قامت شركة الدلتا للسكر بتطوير وتحديث لخطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة التشغيل كما تم تطوير آليات موازين البنجر وآليات المراقبة بالكاميرات وشاشات العرض مع الربط الإلكتروني والعمل بالباركود خلال استلام محصول البنجر من المزارعين لضمان الشفافية وسرعة الأداء.

كما تم تطوير وميكنة معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بنظام الباركود ويتم إرسال البيانات إلى غرف التحكم الالي وكذلك غرفة التشغيل والتحكم الآلي "D.C.S" مع الضبط الآلي للتشغيل والربط الإلكتروني للبيانات الفورية بين الموازين والمعامل وعنابر التشغيل، وتحديث البرمجيات الآلية لتقليل الخطأ البشري أثناء التصنيع.

وشدد السفير محمدي أحمد الني على أهمية التعاون الاقتصادى بين الدول العربية لدفع مسيرة الوحدة الاقتصادية العربية إلى الأمام، مؤكدا الدور المحوري والهام لمصر والتعاون الدائم.