رونالدو يتحدث عن ما يحتاجه مانشستر يونايتد للعودة إلى الفوز مجددًا

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أكد كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي على أن ناديه يحتاج بعض الوقت للتكيف وزيادة الانسجام بين عناصر القديمة والصفقات الجديدة التي جاءت إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخسر مانشستر يونايتد أمام أندية أستون فيلا وليستر سيتي وليفربول، لذلك تعرض المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير للانتقادات العنيفة خاصةً بعد الخسارة بخماسية أمام الريدز يوم الأحد الماضي.

ويعتقد رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات أن التعاقدات الجديدة ستحتاج إلى بعض الوقت من أجل التأقلم، قائلًا: «نحن في لحظة في رأيي أن مانشستر يونايتد يقوم ببعض التغييرات؛ يشترونني ويشترون رافائيل فاران وجادون سانشو. سيستغرق التكيف وقتًا، حتى نظام اللعب الذي نلعبه. لكنني أعتقد أن علينا أن نضع في أذهاننا أن كل شيء ممكن أن يحدث خطوة بخطوة».

ويعتقد رونالدو أيضًا أن مانشستر يونايتد يمكنه الفوز بالألقاب هذا الموسم. قال اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا إن الفوز بالألقاب للنادي أهم بكثير من الجوائز الفردية. كما ذكر رونالدو أنه إذا فهم كل لاعب الدور الممنوح له، فإن مانشستر يونايتد سيصبح فريقًا أفضل. أضاف رونالدو: «أنا لا أتحدث فقط عن أشيائي الفردية، بل أضع المجموعة في المقام الأول. للفوز بأشياء جماعية، من الأسهل الفوز بالألقاب فردية، ما زلت أعتقد أن ذلك ممكن. يجب على الجميع معرفة دورهم. أعرف دوري في الفريق».

تابع: «دوري هو تسجيل الأهداف، لمساعدة الفريق بخبرتي ومعرفتي لفهم اللعبة. إذا كان الجميع يفكر بهذه الطريقة، أعتقد أننا سنكون فريقًا أفضل. لدينا مشجعون رائعون يُساندون الفريق بشكل رائع، ملعب رائع، فريق رائع، لذا علينا الاستمرار على هذا المنوال».

وعانى كل من مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو من تراجع في الأداء في الأسابيع الأخيرة. يخوض الشياطين الحمر حاليًا أربع مباريات بدون فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز. من قبيل الصدفة، فشل كريستيانو رونالدو في التسجيل في كل من تلك المباريات الأربع.