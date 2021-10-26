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هل كان مستواك متواضعاً في الموسم الماضي؟ محمد صلاح يرد

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هل كان مستواك متواضعاً في الموسم الماضي؟ محمد صلاح يرد هل كان مستواك متواضعاً في الموسم الماضي؟ محمد صلاح يرد

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أبهر الفرعون المصري محمد صلاح العالم كله منذ بداية الموسم الجاري في ظل المستوى المتميز الذي يقدمه رفقة فريق ليفربول على الصعيدين الإنجليزي والأوروبي وهو ما جعله اللاعب الأفضل في العالم حالياً في نظر الكثيرين.

وسجل محمد صلاح ثلاثة أهداف "هاتريك" تاريخية في فوز ليفربول على مانشستريونايتد يوم الأحد الماضي ضمن الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، ليعلن بعدها أغلب متابعي اللعبة في العالم أن الفرعون المصري لا يوجد لاعب على نفس مستواه في الفترة الحالية.

ويخرج الكثيرون محمد صلاح من ترشيحات المنافسة على الكرة الذهبية في الموسم الجاري في ظل عدم فوزه بأي بطولة مع فريق ليفربول في الموسم الماضي.

وحول مستواه في الموسم الماضي، رفض محمد صلاح خلال حوار في الساعات الماضية مع بي.إن سبورتس ، أن يقول البعض أنه لم يقدم مستوى جيداً.

وقال محمد صلاح : أعتقد أن الموسم الماضي لم يكن متواضع فنيا بالنسبة لي ، وقد حاولت بكل طاقتي مساعدة ليفربول في الوصول إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو ما تحقق لنا في نهاية المطاف.

المصرى اليوم

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