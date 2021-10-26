العلاج الحر بدمياط يشن حملات على 34 منشآة صحية

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أعلن الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحية بمحافظة دمياط، أنه تم المرور الدوري على المنشآت الطبية الخاصة، حيث تم المرور على ٣٤ منشأة صحية منها ١٠ معامل و١٩ عيادة و٢ مركز نساء وتوليد و٤ مركز علاج طبيعي.

ووجد عدد 12 منشآت تدار بدون ترخيص، و5 منشآت تخالف شروط الترخيص والتشغيل، وعدد 15 منشآة بها مخالفات مكافحه عدوى، وتم توجيه 14 إنذارا لتجاوز المخالفات وانتهاء عقود النفايات، وتم اعدام عينات دوائية منتهى الصلاحية وجارى استصدار قرارات الغلق للمنشآت التي تزاول عملها دون ترخيص.

