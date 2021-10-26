أخبار عاجلة

محافظ صامطة يبحث تحسين وضع التقاطعات الخطرة -
"نشوة" الأهلي تهدد الباطن .. وبوابة الطائي طريق الرائد لمربع الكبار -
اكتمال قائمة المتأهلين إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان -
ملك المغرب يمارس الصيد في بوزنيقة -
«رئيس تعدين المهندسين»: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار في مجال البترول -
نقابة الأطباء بعد الاعتداء على طبيب بسوهاج: نتابع التحقيقات ونقدم دعما قانونيًا -
وزير العدل لأعضاء النيابة الإدارية الجدد: الآمال معقودة عليكم لمواصلة الارتقاء بدور الهيئة -
رجائي عطية: حققنا غايتنا من مؤتمر «يوم المحاماة» بتصحيح صورتنا -
كهربا يسجل هدفًا في ودية الأهلي والمرج على طريق «رونالدو» في توتنهام (فيديو) -
في البروفة الأخيرة استعدادًا للزمالك .. الأهلي يهزم المرج بثنائية كهربا وحسام حسن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأولمبي السعودي يفتتح مشوار التصفيات بلقاء منتخب أوزباكستان

Print
الأولمبي السعودي يفتتح مشوار التصفيات بلقاء منتخب أوزباكستان الأولمبي السعودي يفتتح مشوار التصفيات بلقاء منتخب أوزباكستان
ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا

الأولمبي السعودي يفتتح مشوار التصفيات بلقاء منتخب أوزباكستان

يفتتح السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الأربعاء، مبارياته ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، والمقامة خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

ويحلّ "الأخضر" ضيفًا على منتخب أوزبكستان في تمام الثالثة مساءً بتوقيت أوزبكستان "الواحدة مساءً بتوقيت المملكة"، على ملعب نادي باختاكور في العاصمة الأوزبكية طشقند.

على الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب نادي باختاكور، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا.

من جانب آخر عبّر المدير الفني للأخضر تحت 23 عامًا "الوطني" سعد الشهري خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم، عن ثقته الكبيرة بلاعبي "الأخضر"، مبينًا أنهم على قدر عالٍ من المسؤولية ويعرفون هدفهم بشكل جيد.

وأشار الشهري إلى سعيهم الكبير للظهور بالمظهر الأمثل وتحقيق العلامة الكاملة، بوجود اللاعبين المميزين معه في صفوف الفريق.

ودعا الشهري جماهير المنتخب للدعم والمساندة غير المستغربين، متمنيًا أن يحقق "الأخضر" الطموحات بالوصول إلى كأس آسيا وتحقيق نتائج إيجابية خلالها، والمضيّ قُدمًا نحو الهدف ذي المدى الأبعد، وهو التأهل لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تعرف على موعد إعلان أسماء لاعبي المنتخب استعدادًا لأنجولا والجابون

تعرف على موعد إعلان أسماء لاعبي المنتخب استعدادًا لأنجولا والجابون

طبيب المنتخب يكشف لـ«المصري اليوم» مصير الشناوى من معسكر المنتخب المقبل

طبيب المنتخب يكشف لـ«المصري اليوم» مصير الشناوى من معسكر المنتخب المقبل