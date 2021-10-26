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محافظ دمياط : تحرير 480 محضرا في حملات مكثفة على الأسواق والمخابز الشهر الجاري

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محافظ دمياط : تحرير 480 محضرا في حملات مكثفة على الأسواق والمخابز الشهر الجاري محافظ دمياط : تحرير 480 محضرا في حملات مكثفة على الأسواق والمخابز الشهر الجاري

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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتحقق من انضباط تلك المنظومة والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار السلع والتأكد من صلاحياتها.

تم تحرير (٤٨٠) محضر خلال الحملات المُنفذة بالنصف الأول من الشهر الجارى، حيث تم تحرير عدد (٦٢) محضر للمخابز بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف وعدم الالتزام بالمواصفات ومخالفات أخرى، وبمتابعة المرور على الأسواق فقد تم تحرير( ٤١٨) محضر بعد رصد حالات غش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية وعدم اعلان عن الاسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر وبيع لحوم مكشوفة وأيضاً مخالفات متعلقة بالبوتجاز والإدارة بدون ترخيص وتم سحب عدد ٣٠ عينة من القمح المُعد للطحن ودقيق ٨٢٪ ونخالة، فضلاً عن سحب ٨٠ عينة من المواد الغذائية للتأكد من مطابقتهم للمواصفات المطلوبة.

المصرى اليوم

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