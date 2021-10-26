شركة صينية تستعد لطرح سياراتها الطائرة بحلول 2024 للسير على الطرق

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أعلنت شركة «HT Aero»، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة «Xpeng» الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية، عن سيارة طائرة جديدة قالت إنها يمكن أن تقود أيضًا على الطرق.

ولفتت الشركة إلى أنها تخطط لطرحها في عام 2024، في حين أن السيارة ليست متوفرة تجاريًا حتى الآن، مضيفة أن التصميم النهائي قد يتغير.

وقالت الشركة إن السيارة ستتميز بتصميم خفيف الوزن ودوار قابل للطي، وسيسمح ذلك للسيارة بالقيادة على الطرق ثم الطيران.

وأشارت إلى أن السيارة ستحتوي على عدد من ميزات السلامة، بما في ذلك المظلات.

شركة «HT Aero» مدعوم من «Xpeng» ومؤسسها رجل الأعمال الصيني «هي شياوبنغ»، جمعت الشركة 500 مليون دولار الأسبوع الماضي من عدد من المستثمرين الخارجيين بما في ذلك شركات رأس المال الاستثماري البارزة.

لقد حظيت السيارات الطائرة، التي يطلق عليها «مركبات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية» بإهتمام كبير من شركات صناعة السيارات والشركات الناشئة.

ومع ذلك، هناك عدد من التحديات لاستخدام هذه المركبات على نطاق واسع، بما في ذلك قضايا التنظيم والسلامة.

تم تقديم مركبة «HT Aero» الأرضية والجوية الجديدة في «Xpeng's Tech Day» حيث قامت الشركة أيضًا بأخذ أحدث نسخة من نظام مساعدة السائق المتقدم المسمى «Xpilot 4.0».

ستستثمر الشركة في البحث والتطوير، وتوظف المواهب و«تستمر في الحصول على توفير وشهادة صلاحية الطيران»، كما يقول «Deli Zhao»، مؤسس ورئيس «HT Aero».

تخطط الشركة لطرح طراز الجيل التالي رسميًا، والذي سيكون مركبة طيران وسيارة متكاملة تمامًا مصممة للسفر الجوي والبري، في عام 2024. وتشير الشركة إلى أنها تركز على تطوير حلول «ثلاثية الأبعاد وذكية ومستدامة» للمستهلكين الأفراد.

يقول «جوانجفو كوي» الشريك في «آي دي جي كابيتال» إن جذور «HT Aero» في التكنولوجيا، التي أثبتت جدواها وقدرات البحث والتطوير المتطورة ستساعدها على تحفيز تصنيع السيارات الطائرة.

نعتقد أن قطاع المركبات الطائرة سيكون سوقًا بقيمة تريليون دولار، ويوفر التطور التكنولوجي السريع للبطاريات والقيادة الذاتية وعلوم المواد أوجه التآزر اللازمة لإنشاء نموذج جديد للسيارات الطائرة. وسعت أكثر من شركة للسيارات على إطلاق نماذج مماثلة، مثل شركة الطيران البرازيلية «Azul» التي وقعت تحالفًا تجاريًا واستراتيجيًا بقيمة 1 مليار دولار مع شركة «Lilium» الألمانية الناشئة، في أغسطس الماضي.