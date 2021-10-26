أخبار عاجلة

محافظ صامطة يبحث تحسين وضع التقاطعات الخطرة -
"نشوة" الأهلي تهدد الباطن .. وبوابة الطائي طريق الرائد لمربع الكبار -
اكتمال قائمة المتأهلين إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان -
ملك المغرب يمارس الصيد في بوزنيقة -
«رئيس تعدين المهندسين»: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار في مجال البترول -
نقابة الأطباء بعد الاعتداء على طبيب بسوهاج: نتابع التحقيقات ونقدم دعما قانونيًا -
وزير العدل لأعضاء النيابة الإدارية الجدد: الآمال معقودة عليكم لمواصلة الارتقاء بدور الهيئة -
رجائي عطية: حققنا غايتنا من مؤتمر «يوم المحاماة» بتصحيح صورتنا -
كهربا يسجل هدفًا في ودية الأهلي والمرج على طريق «رونالدو» في توتنهام (فيديو) -
في البروفة الأخيرة استعدادًا للزمالك .. الأهلي يهزم المرج بثنائية كهربا وحسام حسن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

مستوحى من رائعة تشارلى شابلن.. التباين بين الطبقات وسلوكها فى العرض المسرحى «حلم جميل»

Print
مستوحى من رائعة تشارلى شابلن.. التباين بين الطبقات وسلوكها فى العرض المسرحى «حلم جميل» مستوحى من رائعة تشارلى شابلن.. التباين بين الطبقات وسلوكها فى العرض المسرحى «حلم جميل»

لاقتراحات اماكن الخروج

عن رائعة «تشارلى شابلن»، انطلق العرض المسرحى «حلم جميل»، وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع، ويرى أحد الأثرياء، وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكها وأفكارها، وتتوالى الأحداث.

وكان الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، قد افتتح العرض، قبل أيام، وهو من إخراج إسلام إمام ومن إنتاج فرقة المسرح الكوميدى بالبيت الفنى للمسرح، وذلك بحضور الفنان أيمن عزب، مدير فرقة المسرح الكوميدى، الفنان خالد النجدى مدير فرقة المسرح الحديث، الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، الفنان علاء قوقة، الفنانة سميحة عبدالهادى، وعدد من الإعلاميين والمسرحيين وسط إقبال جماهيرى كبير، ويقدم العرض يوميا ما عدا الثلاثاء على المسرح العائم الكبير فى الثامنة مساءً.

«حلم جميل» من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد، جلال هجرسى، ناجح نعيم، طارق راغب، دراماتورج طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، إضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ملك المغرب يمارس الصيد في بوزنيقة

ملك المغرب يمارس الصيد في بوزنيقة

«رئيس تعدين المهندسين»: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار في مجال البترول

«رئيس تعدين المهندسين»: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار في مجال البترول

نقابة الأطباء بعد الاعتداء على طبيب بسوهاج: نتابع التحقيقات ونقدم دعما قانونيًا

نقابة الأطباء بعد الاعتداء على طبيب بسوهاج: نتابع التحقيقات ونقدم دعما قانونيًا

وزير العدل لأعضاء النيابة الإدارية الجدد: الآمال معقودة عليكم لمواصلة الارتقاء بدور الهيئة

وزير العدل لأعضاء النيابة الإدارية الجدد: الآمال معقودة عليكم لمواصلة الارتقاء بدور الهيئة