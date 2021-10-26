مستوحى من رائعة تشارلى شابلن.. التباين بين الطبقات وسلوكها فى العرض المسرحى «حلم جميل»

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عن رائعة «تشارلى شابلن»، انطلق العرض المسرحى «حلم جميل»، وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع، ويرى أحد الأثرياء، وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكها وأفكارها، وتتوالى الأحداث.

وكان الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، قد افتتح العرض، قبل أيام، وهو من إخراج إسلام إمام ومن إنتاج فرقة المسرح الكوميدى بالبيت الفنى للمسرح، وذلك بحضور الفنان أيمن عزب، مدير فرقة المسرح الكوميدى، الفنان خالد النجدى مدير فرقة المسرح الحديث، الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، الفنان علاء قوقة، الفنانة سميحة عبدالهادى، وعدد من الإعلاميين والمسرحيين وسط إقبال جماهيرى كبير، ويقدم العرض يوميا ما عدا الثلاثاء على المسرح العائم الكبير فى الثامنة مساءً.

«حلم جميل» من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد، جلال هجرسى، ناجح نعيم، طارق راغب، دراماتورج طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، إضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.