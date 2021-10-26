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كشفت عن أزمات تسببت فى عدم خروجها من المنزل.. ساندى: المهرجانات الشعبية «عمرها قصير» ولن أغنيها مهما حدث

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كشفت عن أزمات تسببت فى عدم خروجها من المنزل.. ساندى: المهرجانات الشعبية «عمرها قصير» ولن أغنيها مهما حدث كشفت عن أزمات تسببت فى عدم خروجها من المنزل.. ساندى: المهرجانات الشعبية «عمرها قصير» ولن أغنيها مهما حدث

لاقتراحات اماكن الخروج

قالت المطربة ساندى إن مطربى المهرجانات الشعبية استحوذوا على نصيب الأسد من الحفلات الفنية التى تقام بمصر، وبسببهم أصبح العديد من الفنانين بعيدين عن الحفلات، وأضافت ساندى، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن متعهدى الحفلات أصبحوا يتعاقدون مع مطربى المهرجانات لأنهم لا يحصلون على أموال كثيرة، فضلًا عن أنهم يغنون بـ«فلاشة»، ولا يحتاجون فرقة موسيقية تحصل على أموال إضافية، بالإضافة إلى الشعبية التى اكتسبتها المهرجانات فى السنوات الأخيرة.

وأشارت «ساندى» إلى أنها لن تتجه إلى غناء المهرجانات مهما حدث، وأوضحت: أغانى المهرجانات لا تشبهنى، فأنا أقدم موسيقى محترمة وفنا راقيا، فضلًا عن أننى متأكدة أن هذه النوعية من الغناء عمرها قصير، ولن تستمر كثيرا، ولا أرغب فى تقديم شىء أندم عليه فى المستقبل.

وأوضحت أنها اتجهت إلى العمل بمجال الديكور والدعاية والإعلان بسبب أن فرصتها فى الغناء أصبحت قليلة، مشيرة إلا أنها لم تترك الغناء، ولن تتركه، فقط هى عملت فى مجال آخر لتوفر الأموال اللازمة لمعيشتها. وأشارت إلى أنها قدمت أغنية مؤخرا بعنوان «رسالة منك»، وحققت نجاحا كبيرا، بعد طرحها على «يوتيوب»، وما يقرب من 2 مليون مشاهدة فى أقل من شهر، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائى ماجد الشرقاوى، والملحنين ماجد الشرقاوى وكريم عبد الوهاب، والموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب.

وأعربت «ساندى» عن استيائها بسبب الشائعات التى انتشرت مؤخرا وروجت إلى أنها اعتزلت الفن، مشيرة إلى أنها دخلت فى حالة اكتئاب وتناولت العديد من الأدوية بسبب هذه الشائعات، وتابعت: الفنان لا يعتزل أبدا مادام يقدم فنا أصيلا، والغناء بالنسبة لى كالهواء الذى أتنفسه، ولا أستطيع أن أبتعد عنه.

وأوضحت أن السبب فى انتشار هذه الشائعة هو غلق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب خلافات مع مدير أعمالها، الذى كان يدير حساباتها، حتى تمت تسوية الخلافات واستعادة حساباتها.

وأضافت: «واجهت أزمات كثيرة أرهقتنى نفسيا لدرجة تصل إلى عدم خروجى من منزلى، لأننى تعرضت لصدمات مع أشخاص مقربين لى، ولكنى تعلمت أن أنسى الماضى بجميع مشكلاته.. ودايما ربنا بيحط ناس كويسة فى طريقى».

المصرى اليوم

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