«الحدائق المعلقة» يحصل على جائزة «Mercury»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

حصل مشروع فيلم «الحدائق المعلقة» للمخرج أحمد ياسمين دراجى على جائزة Mercury وقيمتها 30 ألف دولار لخدمات ما بعد الإنتاج والـ VFX وذلك خلال مشاركته فى برنامج CineGouna بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى الدولى التى اختتمت مؤخرا.

CineGouna فعالية موجهة لصناعة السينما، قدمت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفنى والمالى اللازم، وتتكون المنصة من منطلق الجونة السينمائى، وجسر الجونة السينمائى اللذين يقدمان الفرص للتعلم والمشاركة.

أحمد ياسمين الدراجى هو مخرج وكاتب عراقى بريطانى، حصل على درجة الماجستير بامتياز عام 2013 عن فيلم «Children of God»، وهو فيلم قصير حصل على العديد من الجوائز من بينها جائزة المُهر لأفضل فيلم عربى قصير، وجائزة فيبرسكى، وجائزة Seoul Guro كأفضل فيلم حياتى واقعى قصير، وأيضًا جائزة لجنة التحكيم فى مهرجان أفلام ذوى الاحتياجات الخاصة بمهرجان «كان».