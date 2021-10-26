«هذا ما كنت أريد أثباته» .. محمد صلاح تعليقاً على تحطيم رقم دروجبا

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علق الأسطورة المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي على تألقه اللافت في الفترة الماضية مع فريقه والأهداف الحاسمة التي يسجلها سواء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أو في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح ثلاثة أهداف "هاتريك" تاريخية في فوز ليفربول على مانشستريونايتد يوم الأحد الماضي ضمن الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، ليرفع عدد أهدافه في البريميرليج إلى 107 أهداف، ويحطم رقم الأسطورة الإيفواري ديدييه دروجبا الذي كان أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف في البريميرليج بـ 104 أهداف.

وقال محمد صلاح في تصريحات خلال الساعات الماضية مع شبكة بي.إن سبورتس ، إنه سعيد بمعادلة رقم دروجبا رغم أنه لاعب في مركز الجناح وليس مهاجماً صريحاً.

وأوضح محمد صلاح : أن أكون أفضل هدّاف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز ، وفي مباريات أقل من التي لعبها دروجبا فهذا أمر رائع بالنسبة لي، وسعيد به بشكل كبير.

وأضاف محمد صلاح : هذا ما كنت أريد إثباته للجميع عندما عدت من روما إلى الدوري الإنجليزي من جديد ، أردت أن أثبت أنني قادر على اللعب هنا وأثبات نفسي في البريميرليج وأنني قادر على تسجيل الأهداف وصناعتها.